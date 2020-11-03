СК возбудил дело из-за пансионата в Саратове, где пенсионеры жили в подвале

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в частном пансионате «Мирра» в Саратове, где 32 пожилых постояльца проживали в подвале, 15 из них заразились чесоткой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Следственным отделом по Волжскому району города Саратов <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что 15 постояльцев «Мирра» забрали родственники, а 17 оставшихся власти разместили в больницах и в социально-оздоровительном центре «Ударник». Известно, что два пенсионера из-за отсутствия должного ухода находились в крайне тяжелом состоянии и позже скончались в больнице.

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