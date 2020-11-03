Москвича при входе в УВД задержали со страйкбольными гранатами

Сотрудники полиции у здания УВД по СЗАО Москвы задержали мужчину с двумя предметами, напоминавшими гранаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что неизвестный был задержан в 11.55 во вторник, 3 ноября. Он пытался с неустановленными предметами пройти на территорию УВД.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что это были гранаты для игры в страйкбол. Мужчина заверил полицейских, что забыл оставить их дома перед визитом в УВД.

После проведения профилактической беседы мужчину отпустили.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Париже задержали мужчину, разгуливающего по городу с мачете.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Париже задержали мужчину, разгуливающего по городу с мачете