Украинцам разрешили менять отчество

На Украине разрешили менять гражданам отчество. Такой законопроект приняла Верховная рада страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нынешнее украинское законодательство позволяет физическому лицу изменить имя или фамилию, при этом оно прямо не предусматривает возможности поменять по своему усмотрению отчество.

Принятый законопроект предусматривает права граждан, достигших 16 лет, менять фамилию, имя или отчество по своему усмотрению. Лица, достигшие 14 лет, могут это делать по разрешению родителей или попечителей.