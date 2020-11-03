Минздрав: в России выросло потребление антибиотиков

Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что в стране увеличилось потребление антибиотиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что это может привести к увеличению антибиотикорезистентности.

Специалист также напомнила, что антибиотики не помогают при коронавирусной инфекции и назвала их потребление в случае с COVID-19 «бесполезной историей».

Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что антибактериальная терапия при лечении коронавируса неэффективна.

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