Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 107

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Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 107. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Также известно о 1027 пострадавших, 144 из которых лежат в больницах.

Ранее сообщалось о 105 погибших.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире полностью разрушено и получило серьезные повреждения 41 здание, 1 041 здание повреждено частично. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. На Самосе два человека погибли и 20 пострадали. Там на полгода объявлен режим ЧП.

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