Сотрудники полиции в Париже задержали мужчину, разгуливающего по городу с мачете. Об этом сообщает издание Actu Paris.

Неизвестный проходил с холодным оружием в руках в вестибюле станции парижского метро «Пер-Лашез».

Отмечается, что он был задержан в 11-м округе французской столицы, его нашли в номере одной из гостиниц.

При задержании мужчины полицейские заблокировали улицу, некоторые правоохранители поднялись на крышу гостиницы. В результате поимки предполагаемого преступника никто не пострадал.

16 октября возле колледжа в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который показывал на уроке карикатуры издания «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров.

В ответ на совершенное преступление президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении принять жесткие меры против радикальных исламистов и отметил, что карикатуры в стране никто не будет прекращать публиковать.

«Самуэль Пати был убит, потому что исламисты хотят похитить наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его никогда не получат», — говорил глава государства.

А уже утром 29 октября неизвестный совершил нападение на базилику в Ницце, в результате которого погибли три человека. Одна из жертв была обезглавлена. Также французской полицией были предотвращены еще три готовящихся нападения в разных городах республики.

Заявления Макрона вызвали ряд возмущенных откликов со стороны мусульман всего мира, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, бойца Хабиба Нурмагомедова и других.

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