В Москве задержали 8 членов ОПГ, легализовавших более 10 тысяч мигрантов

В Москве были задержаны восемь участников преступной группы, легализовавших более 10 тыс. мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

В ходе операции сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии ликвидировали две лаборатории по производству поддельных документов, а также установили личности восьми человек.

«Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось «легализовать» более десяти тысяч незаконных мигрантов», — уточнили в ведомстве.

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