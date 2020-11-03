Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» связан с вымогательством квартир

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что подозреваемый в убийстве владельца компаний по производству мяса и колбасных изделий Владимира Маругова в Истре занимался вымогательством квартир у одиноких людей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в ходе обыска в его квартире следователи обнаружили пенсионера, который был прикован наручниками к кровати. Там же находился присматривавший за ним мужчина. По словам пенсионера, подозреваемый вымогает у него жилплощади в Москве, удерживая его в квартире.

Специалисты также установили, что подозреваемый купил в Москве арбалет, из которого было совершено убийство, и участвовал в нападении на бизнесмена. Его сообщники по-прежнему разыскиваются.

Врадий сообщила, что в настоящий момент причастность подозреваемого к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан, проверяется.

Ранее сообщалось, что Маругов ночью 2 ноября был застрелен из арбалета в его бане в подмосковной Истре. Злоумышленники проникли в помещение, связали предпринимателя и его сожительницу, а затем стали вымогать у мужчины деньги. Спустя время женщина смогла сбежать, после чего она сразу обратилась в правоохранительные органы. Преступники успели скрыться с места происшествия. Когда наряд полиции приехал на место, Маругов был уже мертв.

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