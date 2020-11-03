В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в мире очень тяжелой

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что мир в настоящее время переживает критический этап пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении», — сказала представитель ВОЗ.

Она отметила, что темпы заражения коронавирусом продолжают ускоряться, при этом число новых случаев смерти в последнее время остается относительно стабильным.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 46,8 млн человек, умерли больше 1,2 млн, выздоровели 31,3 млн.

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