В России завершился сезон лесных пожаров
Бернст Ю.
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В лесах России завершился пожароопасный сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
Высокий уровень пожароопасности сохраняется только в отдельных регионах Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чеченской республике, уточнил Вильфанд.
По его словам, к концу текущей недели на территории России четвертый, пятый уровень пожарной опасности будет только на территориях, которые прилегают к Каспийскому морю.
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