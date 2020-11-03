В России завершился сезон лесных пожаров

В лесах России завершился пожароопасный сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Высокий уровень пожароопасности сохраняется только в отдельных регионах Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чеченской республике, уточнил Вильфанд.

По его словам, к концу текущей недели на территории России четвертый, пятый уровень пожарной опасности будет только на территориях, которые прилегают к Каспийскому морю.

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