В Вене отменили учебу в школах из-за теракта

Учеба в школах в Вене отменена во вторник, 3 ноября, из-за теракта, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Его слова передает ОЕ24.

«Учеба в школе отменяется, если родители в состоянии, они могут оставить детей дома», — сказал министр.

Он также призвал людей по возможности также оставаться дома и избегать центр города.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек, один погиб. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован, остальные находятся в бегах. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.

Российское посольство в Австрии открыло «горячую линию». Россияне могут обратиться за помощью по телефонам: +43-1-712-12-29, +43/664 886 35 017.

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