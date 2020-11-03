Террористы атаковали шесть объектов в Вене

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Террористы атаковали сразу шесть локаций в Вене, передает ORF TV со ссылкой на полицию

В местной полиции подтвердили данный факт. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. По данным СМИ, открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. На данный момент известно о семи жертвах. Известно, что погиб полицейский. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он также сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты. По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших.

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