Террористы атаковали шесть объектов в Вене
Террористы атаковали сразу шесть локаций в Вене, передает ORF TV со ссылкой на полицию
В местной полиции подтвердили данный факт. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.
Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. По данным СМИ, открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. На данный момент известно о семи жертвах. Известно, что погиб полицейский. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он также сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты. По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших.
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