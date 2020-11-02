Число погибших при нападениях в Вене выросло до семи человек

По меньшей мере семь человек погибли в серии нападений в центре Вены, передает Kurier.

Число пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.

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