Число погибших при нападениях в Вене выросло до семи человек
Ольга Якушева
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По меньшей мере семь человек погибли в серии нападений в центре Вены, передает Kurier.
Число пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.
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