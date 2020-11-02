Депздрав опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы официально опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

В ведомстве рассказали, что в СМИ появилась публикация, в которой утверждается, будто один из участников испытаний почувствовал негативные побочные действия после прививки и не получил при этом медицинской помощи.

Как отмечается в опровержении, за состоянием героя публикации в действительности постоянно следили медицинские работники: ему провели 18 телемедицинских консультаций, приезжали две бригады скорой помощи и предлагали госпитализацию.

Когда доброволец почувствовал одышку и боли в груди, ему провели ЭХО КГ, осложнений, которые могли бы быть связаны с введением вакцины, не было выявлено.

«По имеющимся заболеваниям были показаны кардиологические препараты», — говорится в заявлении ведомства.

Там также отмечается, что у 85% участников испытаний вакцины не наблюдается никаких побочных эффектов. У 15% может появиться головная боль, повышение температуры тела, озноб или общее недомогание.

В департаменте подчеркнули, что это совершенно безопасные и проходящие самостоятельно симптомы, возникающие в четко определенные сроки после вакцинации и которые полностью соответствуют инструкции по применению данного препарата.

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