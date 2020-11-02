Напавший на полицейских в Москве арестован до Нового года

Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве Аслан Байсунгуров арестован до 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Байсунгуров проходит по статье УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Байсунгурову меру пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком до 31 декабря», – заявили в пресс-службе.

31 октября на двоих полицейских было совершено нападение у здания Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России.

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