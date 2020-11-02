Мэрия Хабаровска намерена купить фотоаппарат за полмиллиона рублей

Мэрия Хабаровска планирует потратить 562 тыс. рублей на покупку цифрового фотоаппарата и объектива к нему. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию с портала госзакупок.

Так, согласно требования мэрии, камера должна быть беззеркальной, оборудованной Bluetooth, NFC, Wi-Fi, с функцией видоискателя и не иметь встроенной вспышки. Разрешение матрицы устройства должно быть не менее 20 мегапикселей.

Отмечается, что заказчик перед размещением аукциона проанализировал предложение «методом сопоставимых рыночных цен». Начальная цена контракта — 562 тыс. рублей: от 337 до 340 тыс. рублей за камеру, за объектив – от 221,5 до 224 тыс. рублей.

В мэрии появившиеся в СМИ сообщения о покупке пока не комментировали.