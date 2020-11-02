Мантуров заявил о нехватке в ряде регионов РФ кислорода для медицинских целей

В ряде регионов России на фоне роста случаев коронавируса появился дефицит кислорода, Минпромторг оперативно выдает лицензии предприятиям на производство кислорода. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «Интерфакс».

По его словам, появляются проблемы с кислородом, несмотря на увеличение роста выпуска в стране медицинского кислорода на 40%, а газообразного — на 15%. Мантуров уточнил, что сейчас кислородом занимаются 114 производителей в 59 регионах.

«Мы оперативно состыковались с регионами, где есть сложности, и подключили ресурсы Фонда развития промышленности, чтобы у бизнеса была возможность при необходимости воспользоваться льготными ресурсами», — сказал Мантуров.

Кроме того, ряд предприятий получают лицензии для ввода дополнительных мощностей, четыре компании уже получили такие лицензии.

«Наш существенный резерв - это производители технического кислорода, который близок по параметрам к медицинскому», — уточнил глава фонда.

На минувшей неделе в ряде СМИ появилась информацию о том, что около 20 пациентов скончались за сутки в госпитале для больных COVID-19 при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

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