Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств на фоне эпидемии коронавируса, пишет РИА «Новости».

«В последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима», — сказал Мишустин.

В России коронавирусом заразились 1 655 038, выздоровели 1 236 033, погибли 28 473 человека.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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