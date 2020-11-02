Москвичей в понедельник ожидают туман и морось

Москвичей в понедельник, 2 ноября, ожидают туман, морось и до +8°С. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, пишет РИА «Новости».

«Сегодня в Москве облачно, местами морось, туман, температура воздуха +6-+8°С в столице и +4-+9°С — по области», — сказал синоптик.

Синенков добавил, что ветер будет достигать восьми метров в секунду, а атмосферное давление чуть превысит норму — 752 мм рт. ст.

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