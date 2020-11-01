Более 46 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки во Франции
Во Франции за сутки коронавирусом заразились 46 290 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на санитарное агентство страны Sante Publique.
Так, по информации ведомства, число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране к 1 ноября возросло до 1 413 915. Жертвами инфекции стали более 37 тыс. пациентов, в том числе 231 — за последние сутки.
Отмечается, что за последнюю неделю в республике были госпитализированы 17 450 человек, из них 2 605 остаются в реанимации.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, 32 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.
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