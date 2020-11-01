Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило 200

В ходе воскресных протестов 1 ноября в Белоруссии были задержаны более 200 человек, свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».

Так, по информации правозащитников в отделения милиции доставили 206 активистов. Наибольшее число задержаний пришлось на Минск, однако они состоялись также в Гродно, Могилеве, Пинске и других городах.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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