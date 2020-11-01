Правозащитники сообщают о задержании более 160 человек в Белоруссии

Во время протестных акций в Белоруссии 1 ноября были задержаны более 160 человек, сообщает не зарегистрированный властями страны правозащитный центр «Весна».

По состоянию на 20.02 мск в опубликованный список задержанных включено 168 имен. Большинство протестующих были задержаны в Минске, несколько человек – в городах Жодишки, Гродно, Пинск, Могилев и Осиповичи.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

26 октября Тихановская объявила о начале всенародной забастовки.

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