Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 62

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Число погибших при землетрясении в турецкой провинции Измир увеличилось до 62 человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям МВД Турции.

По последним данным, погибли 62 человека, пострадали 940 человек. В настоящее время 218 пострадавших остаются в больницах, 722 — выписаны после лечения, говорится в сообщении. Поисково-спасательные работы ведутся в восьми зданиях в Измире.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий.

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