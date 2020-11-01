Число жертв землетрясения в Измире увеличилось до 60

Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции выросло до 60. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

«В результате землетрясения погибли 60 человек, 940 человек получили ранения», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 58 погибших.

Ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщал, что более 2 тыс. спасателей продолжают поисково-спасательные работы на месте восьми разрушенных домов в Измире.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. На Самосе два человека погибли и 20 пострадали. Там на полгода объявлен режим ЧП.

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