Тело погибшего при взрыве в гаражах извлекли из-под завалов в Мытищах

Тело погибшего при обрушении гаражей в подмосковных Мытищах извлекли из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В настоящее время устанавливают личность погибшего, заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в гаражном кооперативе на улице Попова. В результате разрушено пять гаражей. Один человек погиб, есть пострадавшие. Ведомство начало проверку.

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