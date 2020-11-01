Тело погибшего при взрыве в гаражах извлекли из-под завалов в Мытищах
Полина Рутковская
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Тело погибшего при обрушении гаражей в подмосковных Мытищах извлекли из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
В настоящее время устанавливают личность погибшего, заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что взрыв произошел в гаражном кооперативе на улице Попова. В результате разрушено пять гаражей. Один человек погиб, есть пострадавшие. Ведомство начало проверку.
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