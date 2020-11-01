Минская милиция не знает о предупредительных выстрелах силовиков

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что не располагает данными о предупредительных выстрелах в воздух, которые произвели силовики. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом она подтвердила задержания на акции протеста в центре города.

«На несанкционированном мероприятии в Минске задержаны несколько человек», — сказала Ганусевич.

Ранее очевидцы сообщили, что на проспекте Независимости силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда к ним подошла колонна митингующих. Также в СМИ появилась информация о задержании людей у станции метро «Московская».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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