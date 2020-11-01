Взрыв в гараже произошел в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах произошел взрыв в гараже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

«В Мытищах на территории гаражного комплекса на улице Попова произошел взрыв в одном из гаражей», — рассказали в спасательном ведомстве.

По предварительной информации, под завалами находятся три человека.

Отмечается, что взорвалась газовоздушная смесь, возгорание после этого не последовало. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.

На месте происшествия работают спасатели.

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