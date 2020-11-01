В Петербурге неизвестные выстрелили прохожему в лоб

В Петербурге неизвестные выстрелили в лоб мужчине из пистолета. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на 1 ноября в полицию обратился очевидец произошедшего. По его словам, неизвестные выстрелили в голову прохожему в районе дома № 34 на проспекте Просвещения. После этого злоумышленники скрылись.

Пулю в лоб получил 21-летний уроженец Северной Осетии в результате конфликта с двумя мужчинами. Злоумышленники стреляли, предположительно, из травматического пистолета.