В Волгограде умер избитый из-за ссоры в родительском чате мужчина

Избитый в отделении банка волгоградец скончался в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

23 октября неизвестный несколько раз ударил рукой посетителя одного из одного из отделений банка в Волгограде. По данным полиции, накануне между мужчинами произошел конфликт из-за того, что потерпевший оскорбил сестру мужчины в родительском чате.

Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали и он находился в коме.

«Он сегодня скончался, не приходя в сознание», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что подозреваемый в нападении был арестован на два месяца, против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.