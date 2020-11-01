В Австралии впервые с июня не выявили ни одного случая COVID-19 за сутки

В Австралии впервые с июня за прошедший день не зафиксировали новых случаев коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Грег Хант.

По его словам, 31 октября не было передано ни одного случая коронавируса по всей Австралии.

«Это первый с 9 июня день с нулевым уровнем инфицирования», — написал глава ведомства в Twitter.

Также он поблагодарил всех работников сферы здравоохранения и граждан страны.

По последним данным, в Австралии выявлено 27 595 случаев коронавируса, выздоровели 25 336 человек, 907 скончались.

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