Собянин оценил меры по борьбе с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом показали свою эффективность, передает телеканал «Россия-1».

По словам Собянина, это позволяет надеяться, что ситуация в столице дальше не будет ухудшаться.

В то же время он отметил, что на ситуацию влияет множество факторов. «Как ляжет одно на другое, инфекции, пока еще неизвестно», — сказал мэр.

Также он добавил, что резервные коронавирусные госпитали будут работать, пока не уйдет пандемия.

По последним данным, в России зафиксировано 1 636 781 заболевших COVID-19, 28 235 из которых с летальным исходом.

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