Два человека погибли и пять пострадали в результате нападения в Квебеке

Неизвестный «в средневековой одежде» напал на прохожих с холодным оружием в канадском Квебеке, передает телеканал CBC.

В результате не менее двух человек погибли и пятеро пострадали от ножевых ранений.

Полиция заявила, что нападение произошло возле здания парламента. Правоохранители призвали оставаться дома тех, кто находится в данном районе.

Нападавший был задержан.

Квебек — франкоязычная провинция в Канаде.