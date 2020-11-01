Два человека погибли и пять пострадали в результате нападения в Квебеке
Бернст Ю.
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Неизвестный «в средневековой одежде» напал на прохожих с холодным оружием в канадском Квебеке, передает телеканал CBC.
В результате не менее двух человек погибли и пятеро пострадали от ножевых ранений.
Полиция заявила, что нападение произошло возле здания парламента. Правоохранители призвали оставаться дома тех, кто находится в данном районе.
Нападавший был задержан.
Квебек — франкоязычная провинция в Канаде.