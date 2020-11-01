Россияне рассказали, по чему скучают в путешествиях

Стало известно, по каким вещам больше всего скучают россияне в путешествиях. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Исследование показало, что 28% опрошенных скучают по своей кровати и подушкам, 26% по домашнему питомцу, а 17% по качественному Wi-Fi.

Еще 13% россиян признались, что в поездах им не хватает друзей и родственников.

По 8% опрошенных заявили, что скучают по работе и привычной еде.

В исследовании принимали участие 1,3 тыс. респондентов.

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