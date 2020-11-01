В Китае стартовала седьмая в истории перепись населения

В воскресенье, 1 ноября, в Китае началась седьмая в истории страны перепись населения, передает РИА «Новости».

Всего в переписи будут задействованы 7 млн сотрудников. Она завершится 10 декабря.

Каждый сотрудник должен зарегистрировать около 250 человек.

В переписи будут участвовать жители континентального Китая, а также Гонконга, Макао и Тайваня. Учитывать будут и граждан КНР, которые находятся за границей.

Кроме того, перепись затронет иностранцев, проживающих в Китае на постоянной основе.

Первая перепись населения Китая состоялась в 1953 году. В стране тогда насчитывали более 600 млн жителей. В конце 2019 года было зафиксировано, что численность населения КНР без учета специальных административных районов превысила 1,4 млрд человек.

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