Турция осудила нападение на православного священника в Лионе

Турция осуждает нападение на православного священника во французском Лионе, сказано в заявлении турецкого МИД, передает РИА «Новости».

«Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на православного священника в Лионе. Желаем ему как можно скорее восстановить свое здоровье», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Турция солидарна с народом Франции, а также православной общиной этой страны.

31 октября около греческой церкви во французском Лионе произошла стрельба. В результате был ранен православный священник, его вынесли с места происшествия на носилках. Подозреваемый в нападении был арестован.

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