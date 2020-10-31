Правозащитники сообщили о 17 задержанных на протестах в Белоруссии

На протестах в Белоруссии 31 октября правоохранители задержали 17 человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные незарегистрированного правозащитного центра «Весна».

«В списке 17 фамилий задержанных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего задержанных в Минске.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. С 26 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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