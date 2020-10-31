Православный священник ранен в результате стрельбы в Лионе
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Выстрелы были слышны возле греческой церкви во французском Лионе, сообщает газета Progres со ссылкой на очевидцев.
В настоящее время в район церкви стягиваются силы полиции, указано в сообщении. По данным издания, с места происшествия на носилках эвакуировали раненого православного священника.
Местонахождение нападавшего на данный момент неизвестно.
Министерство внутренних дел Франции рекомендует жителям города избегать нахождения в районе, где произошла стрельба.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Французская полиция нейтрализовала человека с двумя ножами в Париже
— Большинство французов не верят, что государство сможет защитить их от террора