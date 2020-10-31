Православный священник ранен в результате стрельбы в Лионе

Выстрелы были слышны возле греческой церкви во французском Лионе, сообщает газета Progres со ссылкой на очевидцев.

В настоящее время в район церкви стягиваются силы полиции, указано в сообщении. По данным издания, с места происшествия на носилках эвакуировали раненого православного священника.

Местонахождение нападавшего на данный момент неизвестно.

Министерство внутренних дел Франции рекомендует жителям города избегать нахождения в районе, где произошла стрельба.

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