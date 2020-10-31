Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 35
Карина Казанцева
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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 35, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджа.
«У нас 35 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах», — сказал Коджа.
Он добавил, что восемь пациентов находятся в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии.
Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий.
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