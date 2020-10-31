В Казани задержали разыскиваемого полковника полиции

В Казани правоохранители задержали разыскиваемого начальника отдела полиции «Сафиуллина» полковника Алексея Ершова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Татарстану.

Ершов скрылся от следствия 9 октября и через три дня был объявлен в розыск. Он подозревается в 10 преступлениях.

Уголовное дело заведено из-за злоупотребления и превышения должностных полномочий, незаконного участия в предпринимательской деятельности и шести эпизодах получения взятки.

Министр внутренних дел по Татарстану отстранил начальника отдела полиции Алексея Ершова от исполнения служебных обязанностей.

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