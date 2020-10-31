Под Петербургом вор в рыбацких сапогах украл у мужчины икону

В деревне Игокиничи Ленинградской области 49-летний мужчина обратился в полицию, потому что у него украли икону Николая Чудотворца, пишет 47news.

Отмечается, что вор проник в квартиру и выдавил икону из рамы. Вернувшийся домой мужчина обнаружил гвоздодер и следы от рыбацких сапог.

Стоимость украденной иконы не уточняется. Полиция возбудила уголовное дело.

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