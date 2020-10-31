Глава Роспотребнадзора рассказала о своей вакцинации от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о своем состоянии здоровья после прививки от коронавирусной инфекции вакциной центра «Вектор». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я вакцинирована. У меня очень хороший титр антител», — поделилась она.

Она добавила, что несмотря на это считает себя обязанной ходить в маске.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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