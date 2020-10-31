Третий человек задержан по делу теракта в Ницце

Правоохранительные органы задержали третьего человека в рамках расследования дела о теракте в церкви Нотр-Дам во французской Ницце, в результате которого были убиты три человека. Об этом информирует телеканал LCI.

Он был задержан в субботу утром, 31 октября. Отмечается, что речь идет о 33-летнем мужчине, который является двоюродным братом второго задержанного по данному делу.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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