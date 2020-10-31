В Уфе прошла церемония прощания с умершим из-за COVID-19 мэром

В Уфе прошла церемония прощания с мэром города Ульфатом Мустафиным, который умер от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата совета городского округа Уфы Павла Васильева.

Отмечается, что церемония прошла в доме Государственного собрания — Курултая Башкирии.

«Я с Ульфатом Мансуровичем 33 года был знаком, для меня это человек-эпоха, светлый, добрый человек. И за 33 года он не изменился. Он всегда был вдумчивый, слушающий и слышащий людей человек», — отметил Васильев.

Известно, что Мустафина похоронят в Чекмагушевском районе республики Башкортостан.

Коронавирус диагностировали у Ульфата Мустафина 28 октября, болезнь протекала тяжело. На следующий день мэр скончался, ему было 62 года.

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