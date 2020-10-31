В Москве выявлено 4 952 случая коронавируса за сутки

В Москве выявлено 4 952 случая коронавирусной инфекции за последние сутки, в больницы поступили 1 070 зараженных человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

В общей сложности в российской столице с начала пандемии зафиксировано 424 148 случаев коронавируса. Известно, что всего от инфекции вылечились 311 450 пациентов (+3 634 за сутки), жертвами COVID-19 стали 6 768 человек (+55 за сутки).

Уточняется, что среди новых выявленных заболевших 43,7% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30%— от 46 до 65 лет, 9,8%— от 66 до 79 лет, 3,9% — старше 80 лет, 12,6% — дети.

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