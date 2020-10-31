В Турции из-под завалов извлекли 100 человек

После сильного землетрясения на западе Турции спасатели извлекли из под завалов 100 человек. Об этом сообщил министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум, передает РИА «Новости».

«В районе стихийного бедствия работает около пяти тысяч спасателей, разрушены 17 зданий, в восьми из них продолжаются спасательные работы. После землетрясения из-под завалов спасены 100 наших граждан», — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.

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