Взрыв баллонов с кислородом произошел в поликлинике Челябинска

В поликлинике в центре Челябинска взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного Минздрава.

«В результате возгорания произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. На месте работают пожарные, МЧС, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 20 российских регионов ранее сообщили о нехватке медицинского кислорода, который необходим пациентам с коронавирусом. Ранее появилась информация, что в «ковидном» госпитале на базе больницы №20 Ростова-на-Дону умерли сразу 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

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