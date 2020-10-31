В Кировской области четверо детей погибли при пожаре в доме

В результате пожара в многоквартирном доме в деревне Ложкари Юрьянского района в Кировской области погибли четверо детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 30 октября. Огонь уничтожил стены на площади девять квадратных метров. Погибли четверо мальчиков от восьми месяцев до четырех лет. Дети были дома одни.

Отмечается, что после произошедшего мать погибших нашли в доме у подруги. Она не смогла объяснить, почему малолетние дети оказались дома одни.

Известно, что мать детей 1996 года рождения, отец – 1998 года рождения, в момент трагедии он находился на заработках в Казани. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: антисанитарные условия в квартире, отсутствие продуктов питания и постоянных заработков у родителей. Органы соцзащиты ежемесячно посещали семью, в ходе последней проверки было установлено, что некоторые из детей по несколько часов в день посещают детский сад, продукты питания в семье были, алкоголь отсутствовал.

По факту гибели детей Следственный комитет проводит доследственную проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего и причины пожара.

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