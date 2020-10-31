Панамский сухогруз сняли с мели в районе Сахалина

Панамский сухогруз «Меркурий Оушен», который после шторма сел на мель около острова Сахалин, сняли с мели российские буксиры. Об этом на своей официальной странице в Telegram сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Буксир «Берингов пролив», совместно с буксиром «Шахтерск 5» компании ВГК успешно провели спасательную операцию и вытащили «Меркурий Оушен» с мели», — написал губернатор.

Отмечается, что утечки топлива при буксировке допущено не было. Экипаж не пострадал, все механизмы судна работают исправно.

Сухогруз «Меркурий Оушен», который перевозил уголь, выбросило штормом на мель на западном побережье Сахалина 26 октября. Все прошедшие дни экипаж из 20 человек разгружал судно, чтобы облегчить его буксировку.

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