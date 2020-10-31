Около 50 выходцев из Турции совершили нападение на церковь в Вене

Около 50 радикалов турецкого происхождения совершили нападение на церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Они устроили погром в храме и скрылись, сообщает газета Kurier со ссылкой на данные местной полиции.

По данным издания, молодые люди пинали церковную утварь, выкрикивая религиозные лозунги. Они осквернили алтарь и исповедальню.

Отмечается, что прихожане и священнослужители не пострадали. Они вызвали полицию, но нападавшие успели скрыться.

Инцидент успел попасть на видео, благодаря чему правоохранителям удалось идентифицировать часть радикалов. Их разыскивает полиция.

«Мы будем защищать христианское сообщество всеми нашими силами. Я незамедлительно дал указание генеральному комиссару по общественной безопасности уведомить все полицейские участки о текущих событиях и усилить контроль над общественным пространством», — прокомментировал инцидент глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Канцлер республики Себастьян Курц, в свою очередь, заявил, что австрийские власти будут всеми силами защищать христианские храмы и продолжат борьбу против «политического ислама».

Ранее сообщалось, что 29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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