В США частично остановлены тесты использованного на Трампе «коктейля» против COVID-19

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Американская компания Regeneron Pharmaceuticals частично приостановила клинические испытания «коктейля» из антител, который ранее вводился президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

При тестировании «коктейля» были выявлены «потенциальные проблемы безопасности». В связи с этим независимый комитет по мониторингу REGN-COV2 рекомендовал приостановить дальнейшие включения в список испытуемых пациентов, которым требуется высокопоточный кислород или искусственная вентиляция легких.

«Regeneron выполняет рекомендации мониторинговой комиссии», — отмечается в заявлении компании.

Работа над препаратом возобновится после получения результатов анализов других пациентов, участвующих в клинических испытаниях.

Ранее Трамп заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co после позитивного опыта лечения этими лекарствами.

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